Большинство целей связаны с американскими военными

Разведка Германии утверждает, что в конце прошлого года перехватила разговоры российских военных во время учений в Балтийском море, где якобы утверждалось, что Москва продумывает план нанесения ядерных ударов по немецкой территории. Об этом сообщает "Политика страны" со ссылкой на заблокированное в России издание Spiegel.

Как указывается в статье, российская армия готовилась разбомбить Берлин, авиабазу США в Рамштайне и авиабазу "Бюхель", где американская армия хранит ядерное оружие. Эксперты утверждают, что так российская власть хотела специально запугать немцев во время маневров.

"По Берлину уже несколько месяцев бродят слухи, что Путин угрожал Шольцу ядерным ударом по телефону. Шольц отрицает это, но все знают, что его можно запугать", – пишут журналисты.

Сейчас, по данным издания, в Германии серьезно боятся вероятности ядерной удара со стороны России. Согласно опросам, 57% немцев полагают, что это возможно – и такая перспектива их очень пугает.

В Кремле, в свою очередь, подчеркивают, что не собираются использовать ядерное оружие вне правил, предусмотренных соответствующей доктриной. В США также не видят признаков, что Россия готовится задействовать свой ядерный потенциал в ближайшее время.