Выдержит пулеметную очередь: в России создали "щит супермена"

Выдержит пулеметную очередь: в России создали "щит супермена"
Фото: www.unsplash.com
Наши умельцы продолжают радовать бойцов

Российские конструкторы создали невероятно прочный щит из композитной брони. Такая защита способна выдержать пулеметную очередь из крупнокалиберного оружия. В скором времени щиты будут переданы представителям силовых структур для повышения безопасности их рядов.

Замглавы компании-разработчика "Армоком" Олег Фаустов сообщил, что отечественные конструкторы достигли огромных высот в вопросе разработки прочных щитов. Переносной "щит супермена" прошел все необходимые испытания и продемонстрировал, что действительно способен выдержать пулеметную очередь.

Вес такого изделия составляет порядка 35 килограммов. Чтобы облегчить переноску, на плечи силовика будут прикреплять специальную подвеску для щита. В будущем и вовсе планируется экипировать наших бойцов специальными экзоскелетами для разгрузки.

Разумеется, появление такого серьезного средства защиты позволит сохранить жизни наших силовиков в сложных ситуациях. В скором времени сотрудники силовых структур резко повысят уровень собственной безопасности.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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