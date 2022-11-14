Наши умельцы продолжают радовать бойцов

Российские конструкторы создали невероятно прочный щит из композитной брони. Такая защита способна выдержать пулеметную очередь из крупнокалиберного оружия. В скором времени щиты будут переданы представителям силовых структур для повышения безопасности их рядов.



Замглавы компании-разработчика "Армоком" Олег Фаустов сообщил, что отечественные конструкторы достигли огромных высот в вопросе разработки прочных щитов. Переносной "щит супермена" прошел все необходимые испытания и продемонстрировал, что действительно способен выдержать пулеметную очередь.

Вес такого изделия составляет порядка 35 килограммов. Чтобы облегчить переноску, на плечи силовика будут прикреплять специальную подвеску для щита. В будущем и вовсе планируется экипировать наших бойцов специальными экзоскелетами для разгрузки.

Разумеется, появление такого серьезного средства защиты позволит сохранить жизни наших силовиков в сложных ситуациях. В скором времени сотрудники силовых структур резко повысят уровень собственной безопасности.