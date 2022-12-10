Ecomomist: артиллерия России стала для Запада главным вызовом XXI века

Пока НАТО учится на чужих ошибках

События на Украине заставляют вооруженные силы западных стран пока учиться на чужих ошибках в вопросах использования огневой мощи, рассредоточения сил и расходования боезапасов. Как пишет Economist, совершенно неожиданной оказалась роль артиллерии для армий Западной Европы, которые израсходовали собственные боезапасы, вливая большие средства и ресурсы в Киев.

Первые пять месяцев украинская сторона находилась преимущественно в обороне. Запад же продолжал кормить обывателей историями и картинками о том, как полчища российских солдат с трудом пытаются достать до проворной украинской армии и терпят одно поражение за другим.

Правда же такова, что артиллерия играет чуть ли не ключевое значение в этом конфликте. Из-за двух украинских артиллерийских бригад, говорится в материале, российские войска начали отступать на киевском направлении. Правда, затем у ВСУ начали истощаться запасы, стволы из-за постоянной эксплуатации поизносились. Не спасли положение ни появление Javelin и NLAW, ни турецкие "Байрактары".

Артиллерия, как оказалось, стала открытием века для Запада. Ее огневая мощь начала падать после холодной войны, за минувшие тридцать лет крупнейшие европейские государства (в частности, Великобритания) потеряли арсенал более чем на половину.

К началу лета Россия достигла преимущества по количеству выстрелов – 10 к 1, если говорить о соотношении сил с противником. Лишь тогда Запад начал выделять Украине запасы своих артсистем, включая HIMARS. Однако проблема в том, что у стран НАТО отсутствуют в достаточном количестве мощности для создания и наращивания новых РСЗО в оперативном порядке.