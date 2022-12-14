Украинскую ПВО заочно приговорили к смерти

Украинскую ПВО заочно приговорили к смерти
Christophe Gateau. Фото: globallookpress.com
Американская техника уже не поможет

Белый дом в самом скором времени может объявить о передаче украинским войскам своих систем "Пэтриот". НАТО начнет обучать личный состав ВСУ работе с этими непростыми и дорогостоящими ЗРК. Военный эксперт, политолог Евгений Сатановский увидел в этом ряд преимуществ и плюсов для России.

Ведь американцы, указывает политолог, решили передать Украине не самые новые и далеко не самые эффективные системы, поэтому вопрос о "закрытии неба" не стоит ребром, хотя точно стоит обсуждения. Хуситы успешно уничтожают "Патриотов" с помощью своих старых "Точек-У", поэтому накрыть эти ПВО могут даже устаревшие советские ракеты.

Иными словами, у Украины появятся новые проблемы ввиду отсутствия нормальных ПВО. Поэтому местные медиа начнут верещать от новых взрывов, которые неизбежно последуют после попадания ракетами по американским "подаркам".

Пентагон увидел несомненные плюсы в этом дорогостоящем проекте и принялся списывать залежалое барахло. Поэтому, рассуждает Сатановский, помощь от Соединенных Штатов для Украины с высокой долей вероятности будет медвежьей.

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