Спутники США массово выходят из строя: в дело вмешался Китай

Китайцы готовятся к полномасштабному космическому удару

Американские спутники стали самым важным инструментом в военном противостоянии – они дают связь по защищенным каналам, помогают в наведении оружия, мгновенно предупреждают о запуске ракет противника и отслеживают его перемещения. Однако, как отмечает обозреватель The Washington Times Джед Бабин, для Китая они уже стали целью номер один.

В КНР стали активно наращивать возможности космического противостояния, разрабатывая специальное вооружения и подготавливая войска. Помимо техники, вызывающей радиолокационные помехи, китайцы имеют в арсенале ракету, способную поражать спутники с земли. Не исключено, что все эти меры направлены на подготовку к вероятному противостоянию с США.

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Девид Дептула утверждает, что угроза американским спутникам со стороны Китая существует уже сейчас. По его словам, Пекин ежедневно кибератакует гражданские и военные системы, прощупывая самые слабые места в космической отрасли. В некоторых случаях это нарушает работу спутников не непродолжительный период.

"Почти все современные спутники на орбите были разработаны и запущены с учетом благоприятных космических условий. Они слишком уязвимы, и нам нужно быстро исправить эту ситуацию", – заявил военный.

Он допускает, что китайцы могут придумать способ захватить спутиники и использвать их против США. Их защита в будущем подразумевает полную замену, поскольку ни один не оснащен достаточной системой противодействия со стороны противника. А это обернется огромными вложениями и займет несколько лет – в свете предполагаемого противостояния между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня американцы могут этого не успеть.

Накануне компания SpaceX запустила ракету-носитель с очередной партией спутников для интернет-сети Starlink, которые обеспечивают связью украинцев в конфликте, передает телеканал "360".



