Всплыла неудобная для Запада правда о ЗРК Patriot

Всплыла неудобная для Запада правда о ЗРК Patriot
Фото: www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Слова Владимира Путина нашли подтверждение

После новости о поставках на Украину американских систем Patriot в России заявили, что уничтожат их с вероятностью в 100%. В частности об этом говорил Владимир Путин, который отмечал, что ЗРК являются довольно устаревшими. Западные эксперты, комментируя слова президента, указали, что во многом лидер прав. 

Всего Киев получит установки в рамках военной помощи на сумму 1,85 млрд долларов, но вряд ли такие затраты будут оправданы эффективностью Patriot против российских ракет.

"Способность Patriot существенно влиять на военные действия или поддерживать усилия ПВО Украины остается ограниченной, как из-за его весьма сомнительного боевого послужного списка", – указано в статье Military Watch.

Аналитики утверждают, что установка не сможет стать важной частью системы противовоздушной обороны Украины из-за своей неспособности нейтрализовать ракеты 21-го века, к примеру, "Искандеры". 

По их словам, если первые поставки Patriot окажутся неудачными, то это поставит под вопрос необходимость передавать их ВСУ в дальнейшем. 

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что российские военные "перещелкают" все американские ЗРК на Украине, после чего враги "на коленях приползут просить о переговорах", пишет RT

Источник: Military Watch • Требует проверки
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