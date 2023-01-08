Новое оружие России стало настоящим кошмаром для НАТО

Новое оружие России стало настоящим кошмаром для НАТО
Фото: Cover Images/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Военные специалисты полагают, что оно предназначается для США

Владимир Путин недавно заявил, что Россия собирается вооружить свои корабли гиперзвуковыми ракетами "Циркон". По его словам, это позволит защитить страну от внешних угроз, а также обеспечит безопасность внешних интересов государства. И, как пишут аналитики немецкого Frankfurter Rundschau, это может стать настоящим кошмаром для Запада.

Они отметили, что в отличие от других снярядов, "Цирконами" можно управлять даже после запуска. В совокупности с их скоростью, это делает ракеты практически неуязвимыми для ЗРК.

Эксперты полагают, что в будущем Россия может разместить фрегат с гиперзвуковыми ракетами неподалеку от США, чтобы оказывать давление на Вашингтон по поводу украинского конфликта. 

При этом в Пентагоне уверяют, что постоянно следят за российскими вооружениями и уверены в способности американской армии отражать любые атаки, сдерживать противников и обеспечивать собственные интересы нацбезопасности.

Источник: Frankfurter Rundschau ✓ Надежный источник
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