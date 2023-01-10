Все спутники будут уничтожены: всплыло грозное предупреждение Путина перед началом СВО

Все спутники будут уничтожены: всплыло грозное предупреждение Путина перед началом СВО
Фото: unsplash.com
Британцы вспомнили, что Минобороны РФ послало сигнал еще в 2021-ом году

За все время российской спецоперации на Украине американские спутники стали чуть ли не главным помощником ВСУ в наведении на позиции армии России. На этом фоне даже ходили слухи, что Москва в начале осени задействовала комплекс "Пересвет", чтобы ослепить иностранную технику в космосе, хотя официального подтверждения этого с российской стороны нет. 

На Западе опасаются, что Россия и правда может пойти на подобный шаг – сигналы об этом Владимир Путин посылал незадолго до начала СВО. В Сети вспоминили, что в конце 2021-го Москва провела испытания ракеты в космосе, ударив по космическому мусору. После этого на федеральном канале заявили, что такие снаряды могут разнести в клочья 32 спутника НАТО – это, полагают британцы, еще тогда было грозным предупреждением, которое нельзя сбрасывать со счетов. 

В комментариях они пишут, что в конце 2021-го уже ходили слухи о подготовке введения российских войск на Украину, но к этим сведениям многие относились со скептицизмом. Уничтожение спутников альянса тоже воспринимали как теории заговора, а сейчас все в ожидании пугающей перспективы.

"Проблема в том, что российские ракетные технологии намного опережают наши", "Если Путин уничтожит спутники GPS, превратив их в ошметки, то российские спутники GPS также будут уничтожены... Опять будем ориентироваться по картам", – пишут люди в комментариях.

Другие заявили, что противостояние между странами в космосе обернется катастрофой для современного мира во всех смыслах и отбросит цивилизацию далеко назад.

Источник: Daily Express ✓ Надежный источник
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