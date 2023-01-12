Иностранные спутники помогли ВС РФ раскрыть и разбомбить артиллерию ВСУ

Солдаты обнаружили противника благодаря смекалке

Российские военные научились вычислять местоположение украинской артиллерии в кустарных условиях, используя для этого смартфоны на операционной системе Android. Они самостоятельно разработали приложение, которое может после выстрела определять местоположение источника по звуку.

"Четыре звукометриста со смартфонами (планшетами) располагаются на удалении три-шесть километров от ЛБС и с помощью такого программного обеспечения определяют время обнаружения звука выстрела как в автоматическом, так и в ручном режиме",

– говорится в журнале Минобороны РФ "Арсенал Отечества".

Все устройства синхронизируются между собой с помощью встроенной спутниковой навигационной системы – через операционную систему Android подключиться можно даже к зарубежным спутникам. После полученные данные отправляют в центральный планшет, который занимается расчетом координат, передает URA.RU.

Тем не менее, указывают в статье, этот способ не является точным – они лишь показывает примерное местоположение противника. После вычисления вероятных координат на место отправляют БПЛА, который производит дополнительную разведку, сообщает телеканал "360".