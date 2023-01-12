Танки Т-90М "Прорыв" в деле: армия России получила мощный козырь

Танки Т-90М "Прорыв" в деле: армия России получила мощный козырь
Танк Т-90М "Прорыв". Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отечественные конструкторы трудятся не покладая рук

События последних лет продемонстрировали, что одним из главных залогов безопасности и стабильности в стране является мощная армия. Власти нашего государства сконцентрировались на том, чтобы модернизировать Вооруженные силы РФ. Так, сегодня, 12 января, стало известно, что Минобороны получило очередную партию современных танков Т-90М "Прорыв".

Такой информацией поделились в концерне-производителе. Конструкторы "Уралвагонзавода" построили и отправили на нужды главного военного ведомства нашей страны крупную партию новейших танков. Сообщается, что бронетехника уже транспортируется в профильное министерство.

Отдельно отмечается, что производство, на котором находится танковый конвейер, работает в круглосуточном режиме. Более того, на такой формат переведены все цеха механосборочного производства завода. Сотрудники предприятия делают все необходимое для помощи в реализации "задач государственной важности".

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", новейшие танки обладают очень прочной броней. Крупнокалиберный зенитный пулемет боевой машины может управляться оператором в удаленном формате.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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