Российские Су-24 схлестнулись с британским авианосцем в Суэцком канале

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Во время пересечения Суэцкого канала авианосцем HMS Queen Elizabeth российские военные истребители Су-24 опасно приблизились к кораблю. Об этом сообщает Daily Mail.
Издание указывает, что три самолета ВВС России условно "атаковали" корабль стоимостью 3,2 млрд фунтов стерлингов. Кадры были сняты документалистами телеканала BBC еще в 2021 году во время подготовки фильма о командировке авианосца на Дальний Восток.
Журналисты отмечают, что истребители неслись к кораблю на огромной скорости – и их приближение едва не спровоцировало дипломатическую катастрофу. По их словам, российские военные демонстрировали "наглую враждебность". На первое предупреждение они никак не отреагировали, продолжая стремительно приближаться к авианосцу.
Также, по их версии, в этой "конфронтации" принимал участие флагман Черноморского флота России "Адмирал Макаров". Российский фрегат якобы пытался "заблокировать" авианосец и не дать ему запустить свои реактивные двигатели. Тем не менее, источники в военных кругах заявили, что военных действий удалось избежать, но они не могли позволить, чтобы пролет над их кораблем остался без ответа.
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