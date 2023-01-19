Береговая охрана США в панике из-за появления российского корабля-разведчика

Береговая охрана США в панике из-за появления российского корабля-разведчика
К наблюдению за судном подключили авиацию

Береговая охрана Соединенных Штатов в настоящее время непрерывно следит за российским кораблем, который курсирует у Гавайских островов. По некоторым данным, американская сторона уверена, что столкнулась с разведчиком ВМС России.

В пограничной службе Соединенных Штатов заявили, что корабль не уходит из поля зрения на протяжении нескольких недель. Когда именно корабль оказался у островов, не сообщается.

Как пишет Fox News, приведенный случай не является единственным. В 2021 году Северное командование США утверждало, что российская авиация регулярно кружит рядом с Аляской.

За кораблем у Гавайских островов американские спецслужбы следят как на воздушном, так и в водном пространствах.

А New York Times пишет, ссылаясь на собственные источники, что Пентагон поможет Украине провести операцию в Крыму с полным осознанием того, что ситуация приведет к усугублению ситуации, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Спутник ✓ Надежный источник
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