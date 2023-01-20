Тактика упреждения: "появление ПВО" на крышах в Москве объяснил военный

Эксперт рассказал, к чему нужно готовиться

В Сети гуляет слух, что на крышах московских высоток размещены средства противовоздушной обороны. Военный разведчик Рустем Клупов указал, что при достоверности информации Минобороны защищает город от возможного нашествия БПЛА, которые могут запустить диверсанты из ближайших российских регионов.

В медиа и соцсетях расходятся массовые снимки фото и видео с предполагаемой установкой ПВО и ПРО в Москве – публиковать их следом за остальными СМИ мы считает безрассудным решением. Речь может идти о тактическом вооружении, координаты которого должны оставаться в неведении от противника – и от обывателя. В материале мы лишь ссылаемся на мнение спикера по поводу информации, которая в настоящее время не подтверждена в Минобороны.

Вероятно, полагает аналитик, у оборонного ведомства появилась некая информация о намерениях Киева. А потому требуется незамедлительная реакция.

Новость вызвала массу вопросов – за комментариями журналисты полезли к администрации президента. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал все узнать у Минобороны, на том и ограничился. Впрочем, и украинская сторона ранее угрожала России беспилотниками и атаками дронов на Москву.

Воспринимать спецоперацию легкомысленно иной раз фатально – такова цена ошибки. А реалии таковы, что украинские власти угрожают России всем, чем только могут. Начиненные американскими "подарками" "Стрижи" смогли долететь до Энгельса и атаковать стратегическую авиацию. Поэтому готовиться нужно ко всему.

Ходят слухи, что в Москве размешают "Панцири-С1", способные поражать как малые БПЛА, так и сверхзвуковые и баллистические ракеты.

"Условно говоря, городской сумасшедший способен собрать у себя беспилотник и раздобыть взрывчатку где-нибудь. Внутри Москвы могут находиться и "спящие ячейки ВСУ". Однако хочу напомнить, что Москва защищена несколькими кольцами ПВО и ПРО. ПВО нужны не для того, чтобы сбивать стратегические бомбардировщики, а, вероятнее, отвечать на диверсии противника, который может действовать за городской чертой. Тяжелые средства "ячейки" вряд ли будут запускать", – выразил мнение эксперт.