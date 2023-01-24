Точность поражения противника резко подскочит

В конце будущего месяца исполнится ровно год со дня старта специальной военной операции по демилитаризации Незалежной. За это время в боях были испытаны многие новейшие разработки отечественных военных конструкторов. Еще одну новинку опробуют уже через несколько недель.



Как сообщил глава научного центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин, в феврале Вооруженные силы Российской Федерации испытают в боях с украинским противником оснащенные "умными прицелами" миномнты. Такую информацию приводит телеканал RT.



Бывший начальник "Роскосмоса" подчеркнул, что появление такого вооружения в руках российских военных поможет повысить точность поражения противника. "Умные прицелы" позволяют в считанные мгновения начинать обстрел обнаруженных позиций врага. Как только новинка докажет свою эффективность на деле, прицелы начнут закупать в массовом порядке.



Также известно, что в будущем месяце на полях проведения спецоперации по денацификации киевского режима появятся три боевых робота "Маркер". Для начала технику обкатают на полигоне, а затем отправят в зону проведения боев, сообщает телеканал "360".

