Путин сделал Вашингтону последнее предупреждение: "Цирконы" нацелили на США

Путин сделал Вашингтону последнее предупреждение: "Цирконы" нацелили на США
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Фрегат с ракетами совершил неожиданный маневр в нейтральных водах

Британское издание The Sun утверждает, что "Адмирал Горшков", на борту которого находятся гиперзвуковые ракеты "Циркон", опасно приблизился к побережью США. Его заметили на радаре в нейтральных водах Атлантического океана. 

Сперва военные НАТО предполагали, что фрегат обогнет Африку, но он совершил неожиданный маневр, отделившись от танкера сопровождения "Кама" в Бискайском заливе и направившись на запад. При этом танкер продолжил свой путь, минуя Азорские острова.

Сейчас, по словам журналистов, "Адмирал Горшков" находится на расстоянии ракетного выстрела "Цирконами" от США. Они предполагают, что это является демонстрацией силы со стороны России и важным предупреждением Владимира Путина. 

Издание напомнило, что ранее российский президент назвал "важным, если не знаковым событием", когда 4 января судно вышло с арктической военно-морской базы Североморск. Отдельно лидер подчеркивал, что у НАТО нет вооружения, способного противостоять "Цирконам". Капитан "Горшкова" после испытаний утверждал, что противник заметит российские гиперзвуковые ракеты только когда они попадут в цель. 

Источник: The Sun ✓ Надежный источник
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