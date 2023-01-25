На Западе объявили подготовку к ядерной войне с Россией

На Западе объявили подготовку к ядерной войне с Россией
Фото: pixabay.com
Власти опасаются, что Москва первой нанесет удар

Вероятность ядерного конфликта в последнее время возросла – даже ученым пришлось перевести стрелки на часах "Судного дня" до самого минимального за все время значения в 90 секунд. На этом фоне западные страны опасаются, что по ним могут ударить российские ядерные ракеты.

Такого сценария не исключает Швеция, которая еще в прошлом году начала подготовку к апокалипсису. Министр обороны Пол Йонсон заявил, что у России есть "неприятная привычка выполнять обещания". Поэтому Стокгольм ожидает вероятной атаки – не обязательно, что она будет нанесена по швецкой территории, но долетевший радиоактивный пепел вполне может навредить тысячам граждан страны. 

В сценарии, который отрабатывает Минобороны, в столице Швеции срабатывает ядерное оружие мощностью 100 килотонн. По прикидкам специалистов, тогда сразу же погибнет 90 тыс человек, а около 250 тыс пострадают от радиации. Помимо основного ущерба, будет нарушено информирование людей о последствиях удара, может пострадать климат, производство продуктов питания – в итоге миллионы погибнут от голода. 

В ведомстве отметили, что в перспективе ни одна страна не сможет оправиться от последствий ядерного удара, поскольку он окажется слишком разрушительным. И в итоге под угрозой будет выживание человечества в целом. 

"Ядерное оружие никогда и ни при каких обстоятельствах не должно использоваться государствами. Риски слишком высоки. Если будет применено ядерное оружие, мы, врачи, не сможем ни вылечить, ни облегчить, ни даже утешить. Поэтому единственный вариант и послание нашим избранным лицам, принимающим решения во всем мире, – это запретить и упразднить ядерное оружие, пока не стало слишком поздно",

– указал министр обороны.

При этом, по его словам, использование Россией ядерных ракет в текущей ситуации является маловероятным. 

Источник: Dagens Nyheter
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