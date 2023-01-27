Большая угроза: раскрыта главная опасность танков Leopard 2 для России

Москва может ответить радиоактивными снарядами

Использование немецких танков Leopard на Украине в перспективе может привести к началу ядерного противостояния. Военный специалист Александр Широкорад указал, что снаряды для них могут снабдить ядерными наконечниками – это влечет за собой радиоактивную угрозу.

Эксперт рассказал, что случаи использования такого вооружения уже были в Югославии и Ираке. Оно несет большую опасность для местного населения, особенно если задействуется в районе водоемов, а также мест проведения сельскохозяйственных и продовольственных работ. Там, где был взрыв, начинается заражение, что в прошлом приводило к развитию лейкемии у людей, отметил он в беседе с URA.RU.

Тем не менее, отметил Широворад, урановые наконечники можно использовать на любом из существующих танков.

"Но тут происходит страшная вещь. Это шаг до использования боевых радиоактивных веществ", – передает его слова Общественная служба новостей.

Специалист указал, что перед сбрасыванием ядерной бомбы могут использоваться другие типы снярядов, которые создадут очаги заражения на территории противника. И в будущем это способно привести к глобальному ядерному противостоянию.