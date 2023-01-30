Иран готовит месть Украине за ракетный удар: в Киеве признались в содеянном

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Заявление представителя украинского Офиса президента Михаила Подоляка можно расценивать как признание причастности Киева к ракетной атаке на некоторые важные стратегические объекты в Иране. Об этом пишут зарубежные СМИ.
Сперва арабская пресса заявила, что к атаке причастны США. Представитель Пентагона Райдер, в свою очередь, заявил, что американские военные не имеют отношение к нанесению ударов в Исфахане, сообщает телеканал "360". После этого представитель Зеленского отметил, что Украина предупреждала Иран о последствиях содействия России в спецоперации.
"Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", – написал он в соцсетях.
Иранское агентство Nour News, близкое к Высшему совету национальной безопасности Ирана, сообщает, что за такое заявление Киев может "заплатить высокую цену", поскольку слова Подоляка можно считать признанием в причастности к атаке.
"Использование злобного подхода украинского чиновника и полуофициальных властей израильского режима указывает на совместную стратегию Киева и Тель-Авива в угрозе безопасности Исламской Республики Иран", – указывают журналисты.
По их словам, если сговор будет подтвержден, украинские власти могут столкнуться с неприятными последствиями своих решений. Однако речь пока идет лишь о правовых мерах.
Взрывы в иранском городе Исфахан произошли вечером, 28 января. Сообщалось, что БПЛА нанесли удары по нескольким объектам Минобороны страны, передает РИА ФАН.
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