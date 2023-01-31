Названо самое опасное для России оружие ВСУ: способно уничтожить любую цель

Помочь не смогут даже российские ПВО

Украинские дроны, даже самодельные, действительно могут обойти российские системы ПВО и нанести удары внутри российской территории. Военный эксперт Александр Михайлов считает, что они представляют опасность для важных объектов в России.

Он отметил, что даже в кустарных условиях небольшие дроны камикадзе можно модернизировать так, что они смогут преодолеть до 600 км от места запуска.

"Если их массировано запускать с территории Украины, они могут в каких-то участках воздушного пространства проходить через нашу систему ПВО, проникать, находить бреши", – заявил он.

По словам эксперта, в таком случае российская сторона может задействовать комплексы малой дальности для уничтожения, но их нельзя поставить по всему необходимому для защиты периметру.

Аналитик допускает, что Украина может использовать БПЛА для создания иллюзии массированной атаки на Россию с большими разрушениями. К примеру, ударить по нефтяным объектам для красивой и эффектной картинки в соцсетях – иногда такие взрывы выглядят, словно уже началась ядерная война.

Хуже всего, если дроны будут точечно наводиться с помощью иностранных спутников – тогда в действительности они нанесут большой урон.

"Понятное дело, что они могут быть направлены и в жилые объекты наших приграничных регионов или туда, где сконцентрирована рабочая либо гражданского автотехника",

– подытожил эксперт.