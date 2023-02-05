Раскрыты главные уязвимости американских танков Abrams

Раскрыты главные уязвимости американских танков Abrams
Фото: Ddp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Техника может сломаться даже от песка

Американские танки Abrams, которые готовят к отправку на Украину, имеют массу слабостей, из-за которых могут перестать работать даже без попадания снаряда противника. Об этом рассказали американские эксперты, которые имеют опыт использования техники в военных конфликтах. 

К примеру, довольно уязвимое место – газотурбинный двигатель. Он проталкивает много воздуха, заглатывая песок и землю. В результате танки попросту глохнут, как это было в Персидском заливе в 1991 году и в Ираке в 2003-ем. Военные жалуются, что для поддержания боевых возможностей Abrams в зонах боевых действий нужно соблюдать длинный логистический хвост.

Украинцам будет крайне тяжело использовать технику, поскольку она нуждается в интенсивном техническом обслуживании. Это, по словам экспертов, для американского вооружения распространенная особенность – военные производители стараюся загрузить технику большим количеством технологий, из-за чего без подходящих специалистов и деталей ремонтировать ее невозможно.

К тому же двигатель Abrams является скорее реактивным, поэтому топливо он расходует в два раза быстрее. Осложняется все тем, что танку дозаправка нужна каждый день, причем с реактивным топливом, которое достать в два раза сложней. 

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
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