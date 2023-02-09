Довели: в России нашли повод задействовать ядерное оружие на Украине

Довели: в России нашли повод задействовать ядерное оружие на Украине
Фото: unsplash.com
НАТО постепенно повышает ставки в конфликте

В качестве вероятного ответа на поставки Западом новой партии вооружения для ВСУ Россия может задействовать ядерное оружие. Такого мнения придерживается ветеран войсковой разведки, Герой России Рустем Клупов. 

Эксперт объяснил, что уже к весне украинские корпуса после поставок оружия можно будет сопоставить по мощности с американскими. ВСУ многократно заявляли, что планируют двинуться в сторону Мелитополя, Бердянска и Крыма, поэтому им нужно помешать.

По словам Клупова, Россия может задействовать против них тактическое ядерное оружие и уничтожить армейские корпуса с тяжелой техникой НАТО, в числе которой будут немецкие танки Leopard. 

Военный напомнил, что существуют ядерное оружие с дальностью действия до 50 км, а есть более мощное – до 1,5 тыс км. Заряды можно доставить с помощью "Тюльпанов", "Пионов", "Искандеров", "Калибров", а также самолетами Су-24М.

Российская сторона в ответ на поставку западной техники Украине неоднократно подчеркивала, что любое вооружение противника в зоне СВО является законной целью ВС РФ. Поставки танков Leopard и Abrams в Кремле называли новым витком эскалации конфликта, а также предупреждали, что этот шаг отразится на дальнейших отношениях с Германией.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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