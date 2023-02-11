США отправили тысячи военных в сторону России

США отправили тысячи военных в сторону России
Фото: Jason Bryant/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Они прибудут на авианосце "Джордж Буш"

Пентагон объявил о передислокации суперавианосца класса Nimitz USS George HW Bush в сторону Турции. Представители США утверждают, что отправка военных связана помощью стране в ликвидации последствий землетрясения. Об этом заявил главный представитель оборонного ведомства генерал Пэт Райдер.

Авианосец уже начал курсировать в сторону турецкого государства, и военные будут находится поблизости в том случае, если власти страны обратятся к ним за помощью. Пока судно будет стоять в водах Черного моря и нести положенную службу неподалеку от России. 

"Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы откликнуться на их просьбы и помочь им, когда они пытаются спасти жизни и выздороветь", – заявил Райдер.

"Джордж Буш" является флагманом авианосной ударной группы, которая развернута для поддержки Шестого флота США в зоне операций американских ВМС в Европе и Африке. Атомный корабль может перевозить до 5,5 тысяч моряков и более 90 самолетов и вертолетов.

До этого Вашингтон отправил на ликвидацию последствий землетрясения в Турции поисково-спасательные группы, грузовые самолеты C-17, а также военные вертолеты, которые базировались на турецкой авиабазе Инджирлик.

Источник: Stars and Stripes ✓ Надежный источник
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