На Западе рассекретили тайное руководство по конфликту с Россией

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После начавшегося украинского конфликта страны Североатлантического альянса решили пересмотреть подход к коллективной безопасности. Если раньше они говорили, что каждое государство-член должно отправлять 2% на общие военные нужды, то теперь речь идет о резком увеличении порога. Помимо этого руководство НАТО планирует пересмотреть формулировки в Статье 5 о коллективной обороне.
Источники утверждают, что в новом секретном руководстве будет указываться, как альянс может защищать себя, примая участие сразу в двух конфликтах – первый, который подразумевает высокую интенсивность боев, или другими словами прямое нападение на НАТО. А второй – выходящий за его пределы и не задействующий при этом пятую статью.
"По словам высокопоставленного представителя НАТО, союзникам по НАТО будет предложено перенаправить инвестиции в средства, необходимые для коллективной обороны, такие как более тяжелые силы, а также усиление противовоздушной и противоракетной обороны", – указывают журналисты.
Предполагается, что обсуждение новых мер пройдет в ближайшее время во время очередной встречи стран-участниц.
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