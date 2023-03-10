Раскрыта судьба захваченного Россией западного оружия

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Российские войска захватили часть переданного НАТО вооружения украинским военным, которое было оставлено на поле боя, и переправили все для тщательного изучения в Иран, утверждают журналисты американского CNN. Сейчас, по словам источников, Тегеран намеревается перепроектировать западные системы оружия и боевой техники.
Среди захваченного Россией вооружения называют противотанковые комплексы Javelin и Stinger. В военном руководстве США полагают, что в Иран вооружение переправляли для разбора и анализа, чтобы в дальнейшем создать собственную версию.
"По словам источников, Россия считает, что продолжение поставок трофейного западного оружия Ирану будет стимулировать Тегеран продолжать поддерживать Москву", – указывают в статье.
Тем не менее, официальные американские лица не видят в этом проблемы, поскольку украинцы всегда сообщают о потерях западного вооружения на поле боя. Хотя и признают, что до конца оценить масштабы они не могут.
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