Британцы в шоке: озвучен жестокий ответ Москвы на провокации Лондона

Некоторые заявили, что у них началась паника

В передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассуждали, как в теории Россия могла бы отреагировать на действия западных стран если бы, к примеру, солдаты НАТО зашли на территорию Украины или некоторые государства продолжили провоцировать РФ. Генерал в отставке Евгений Бужинский допустил, что в качестве ответа Москва могла бы пустить в ход "Посейдоны", ударив по Лондону. Такой ответ привел в шок жителей Британии.

Российский эксперт отметил, что Соединенное Королевство наверняка в таком случае существовать больше не будет. Соловьев отметил, что мечтает увидеть хотя бы раз "Посейдоны" и "Сарматы" в действии.

"Будут отправлять войска – это все закончится и "Посейдоном", и цунами, и высотой волны в 300 метров. Великобритании точно не будет, но я про Соединенные Штаты говорю", – зявил в эфире отставной генерал.

За несколько часов публикация собрала более тысячи комментариев со стороны британцев. Некоторые выразили мнение, что заявления Бужинского являются тонким русским юмором, который они не в состоянии распознать. Другие, напротив, писали испуганные сообщения или провоцировали Лондон на более радикальные действия в украинском конфликте.

"Западу нужно дать Зеленскому ядерное оружие, чтобы удержать Россию от использования своего ядерного потенциала. Это единственный способ разрядить ситуацию"

"Когда страна водочных пьяниц угрожает вам ядерным оружием каждую неделю, возможно, пришло время упредить их и стереть с лица земли с помощью наших ядерных подводных лодок менее чем за 2 минуты"

"Франция и соседние страны также пострадают от мегацунами"

"У меня опять паника"

"Зато на улицах Лондона будет чисто"

"И вы ожидаете, что все остальные страны НАТО будут сидеть и смотреть, как это происходит?"

"И кто будет пускать эту ракету по России? Это будет не Байден, который уже напал на своих союзников и давал понять, что ему все равно. Этот конфликт о том, как он и его товарищи-преступники отмывают деньги "помощи" через Украину"

"Он не понимает, что это уничтожит больше российских активов, чем атомная бомбардировка Москвы... Половина Найтсбриджа и Бэйсуотера принадлежит русским!"

– написали люди под публикацией.