Bloomberg: оружие НАТО в суровой Арктике массово выходит из строя

Bloomberg: оружие НАТО в суровой Арктике массово выходит из строя
U.S. Marines/www.globallookpress.com
Беспощадный мороз не стал жалеть американские винтовки

Из-за сурового климата, при котором температура нередко опускается до 60 градусов ниже нуля, Североатлантический альянс испытывает проблемы с подготовкой личного состава в Арктике. Однако НАТО не собирается отказываться от освоения региона, который приобретает и политическое, и военное значение.

Центр передового опыта НАТО испытывает острый дефицит кадров, способных вести боевые действия в Арктике, пишет Bloomberg. 

"Проблем добавляет и резкий перепад температур. Если вы замерзаете и промокаете, становится еще холоднее. Нужно что-то делать с моральным духом личного состава, его физическими способностями. Падающий снег выводит из строя оборудование. Для уменьшения обледенения необходимы химические вещества на взлетно-посадочной полосе. Двигатели истребителей могут повредиться", – говорится в материале.

Еще одна проблема – выход из строя стрелкового оружия, которое может клинить из-за жутких морозов.

"Становится сложнее сохранять мобильность. Необходимо носить больше снаряжения, а ведь при низких температурах меняются потребности в еде. Она должна быть калорийнее. Солдаты проверяют ступни и пальцы на обморожение", – жалуется один из военнослужащих альянса.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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