Россия готовится нанести Польше ответный удар за Калиниград

Россия готовится нанести Польше ответный удар за Калиниград
Фото: Axel Heimken/dpa/www.globallookpress.com
Армия внимательно следит за действиями поляков

Польский министр Мариуш Блащак пообещал, что в ближайшее время неподалеку от Калиниградской области будут размещены РЗСО HIMARS, ранее поставленные американцами. Варшава сделала на них заказ еще в 2019 году. Такое решение вызвало резкую реакцию России. 

В Калиниграде заявили, что смогут защитить граждан в случае угрозы – для этого в регионе находятся подразделения российской армии и Балтийского флота. 

Генерал армии Владимир Болдырев в беседе НСН заявил, что решение Польши не требует от России ответа. Он напомнил, что в Калининградской области размещены "Искандеры", которые могут спокойно достать до Варшавы. 

"У нас достаточно там вооружений, чтобы в крайнем случае или ответить, или упредить, в зависимости от ситуации", – сказал он.

Политолог Андрей Кошкин считает, что размещене HIMARS около российской границы характеризуют "агрессивную направленность" польской элиты. Россия, в случае, если Польша задействует свое вооружение, сможет нанести ответный удар.

"У нас есть, чем ответить – и "Смерчи", и "Солнцепеки", которые в состоянии противодействовать и превышают порою по тактико-техническим характеристикам натовское вооружение", 

подытожил он.

Источник: Pravda.ru ✓ Надежный источник
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