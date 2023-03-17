Россия готовится нанести Польше ответный удар за Калиниград

Армия внимательно следит за действиями поляков

Польский министр Мариуш Блащак пообещал, что в ближайшее время неподалеку от Калиниградской области будут размещены РЗСО HIMARS, ранее поставленные американцами. Варшава сделала на них заказ еще в 2019 году. Такое решение вызвало резкую реакцию России.

В Калиниграде заявили, что смогут защитить граждан в случае угрозы – для этого в регионе находятся подразделения российской армии и Балтийского флота.

Генерал армии Владимир Болдырев в беседе НСН заявил, что решение Польши не требует от России ответа. Он напомнил, что в Калининградской области размещены "Искандеры", которые могут спокойно достать до Варшавы.

"У нас достаточно там вооружений, чтобы в крайнем случае или ответить, или упредить, в зависимости от ситуации", – сказал он.

Политолог Андрей Кошкин считает, что размещене HIMARS около российской границы характеризуют "агрессивную направленность" польской элиты. Россия, в случае, если Польша задействует свое вооружение, сможет нанести ответный удар.

"У нас есть, чем ответить – и "Смерчи", и "Солнцепеки", которые в состоянии противодействовать и превышают порою по тактико-техническим характеристикам натовское вооружение",

подытожил он.