Поддержка кураторов не спасет киевский режим

Как известно, именно беспрецедентная военная помощь со стороны объединенной коалиции западных стран помогает Киеву до сих пор держаться на плаву. Однако у России есть мощное оружие, которое легко справится с отправленными НАТО боевыми единицами.



К таким неутешительным для Вооруженных сил Незалежной выводам пришли американские эксперты. Военные аналитики из Соединенных Штатов Америки обратили внимание на мощь и высокую эффективность обновленной версии нашего танка Т-62М. В США уверены, что это боевая техника способна уничтожить западные танки, так как значительно превосходит их по характеристикам.



Эксперты отметили, что модернизированный танк обладает современным тепловизионным прицелом, который резко повышает уровень осведомленности экипажа о происходящем на поле боя. Такую информацию публикует интернет-издание "Общественная служба новостей". Американские специалисты с большим уважением отозвались о нашем танке.



Тем временем, украинские боевики продолжают терроризировать мирные города. Как сообщает телеканал RT, ВСУ снова обстреляли Донецк из ракетного комплекса "Точка-У".

