Украинцам посулили медленную и мучительную смерть из-за выходки НАТО

Украинцам посулили медленную и мучительную смерть из-за выходки НАТО
Фото: unsplash.com
Специалисты бьют тревогу

Поставка снарядов с обедненным ураном обернется для Украины трагичными последствиями, уверяет военный эксперт Виктор Литовкин. Он объяснил, чем натовские боеприпасы отличаются от похожих по функционалу российских. 

В беседе с "Пятым каналом" специалист указал, что использовать обедненный уран для повышения боевых характеристик военных НАТО побуждает нехватка аналогов – они являются более дорогими и достать их сложнее. Однако у России такая возможность есть. Вместо уранового сердечника военные используют боеприпасы с вольфрамом.

"Он броню пробивает, но не оставляет радиационной пыли и не заражает местность" – пояснил эксперт.

Литовкин подчеркнул, что обедненный уран способен загрязнять почву, оставляя после себя радиационную пыль. В последствии у многих людей, которые будут вступать с ней в контакт, могут развиться злокачественные опухоли и другие смертельные болезни. По сути, использование урановых наконечников означает для украинцев медленную и мучительную смерть, пояснил он.

При этом специалист отметил, что НАТО нет до этого никакого дела, поскольку стрелять такими снарядами будут не на их территории.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров

Российские солдаты не смогли сдержать смеха после позорного бегства ВСУ с поля боя - видео

Кадры с комментариями военных появились в Сети

Под контролем России: что происходит в Харьковской области

Регион остается местом кровопролитных боев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей