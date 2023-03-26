Украинцам посулили медленную и мучительную смерть из-за выходки НАТО

Специалисты бьют тревогу

Поставка снарядов с обедненным ураном обернется для Украины трагичными последствиями, уверяет военный эксперт Виктор Литовкин. Он объяснил, чем натовские боеприпасы отличаются от похожих по функционалу российских.

В беседе с "Пятым каналом" специалист указал, что использовать обедненный уран для повышения боевых характеристик военных НАТО побуждает нехватка аналогов – они являются более дорогими и достать их сложнее. Однако у России такая возможность есть. Вместо уранового сердечника военные используют боеприпасы с вольфрамом.

"Он броню пробивает, но не оставляет радиационной пыли и не заражает местность" – пояснил эксперт.

Литовкин подчеркнул, что обедненный уран способен загрязнять почву, оставляя после себя радиационную пыль. В последствии у многих людей, которые будут вступать с ней в контакт, могут развиться злокачественные опухоли и другие смертельные болезни. По сути, использование урановых наконечников означает для украинцев медленную и мучительную смерть, пояснил он.

При этом специалист отметил, что НАТО нет до этого никакого дела, поскольку стрелять такими снарядами будут не на их территории.