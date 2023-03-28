В Китае объяснили смысл маневра России с ядерным оружием

Москва опасается прямого вмешательства НАТО в конфликт

Украинский конфликт превратился в игру ресурсов с каждой стороны. Россия и Запад стараются "шокировать" друг друга, заставив отступить, однако в итоге все превращается в эскалацию, которая может опустошить Европу, считают обозреватели издания Asia Times.

Заявление Владимира Путина о размещении в Белоруссии ядерного оружия прямо указывает на возможность Армагеддона. Российские "Искандеры" могут спокойно достать до Варшавы или Киева. Это, по заявлению Москвы, стало ответом на решение британцев поставить снаряды с обедненным ураном.

При этом китайские журналисты считают, что смысл маневра России с ядерным оружием заключается в том, что российские власти опасаются вовлечения войск НАТО в украинский конфликт. На это могут указывать заявления Варшавы о наращивании численности собственной армии.

"Для Путина наращивание сухопутных войск Польши означает, что армия НАТО готовится к интервенции, и означает, что НАТО задействует другие ресурсы, особенно авиацию и даже стратегические бомбардировщики. Теоретически или на самом деле действия НАТО объясняют действия России", – указывается в статье.

Украина утверждает, что намеревается начать операцию по возвращению Крыма – такие действия невозможны без привлечения сил альянса. В будущем подобное продолжение эскалации приведет к тому, что Россия остановит противника с помощью тактического ядерного оружия, считают журналисты. По их мнению, потеря Украины не стоит начала ядерной войны, поэтому Россия и США вместе с Китаем должны выработать новые соглашения по ядерным вооружениям.

Ранее в белорусском МИД отреагировали на предстоящее размещение в республике российского ядерного оружия. По заявлению Минска, решение не противоречит положениям Договора о нераспространении.

Однако бывший президент США Дональд Трам считает, что после заявления Путина о ядерном оружии Белый дом должен начать молиться, сообщает РИА ФАН.