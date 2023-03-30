"Последняя красная линия": озвучен ответ на удар ВСУ по Москве

"Последняя красная линия": озвучен ответ на удар ВСУ по Москве
Фото: unsplash.com
В России оценили угрозы украинцев

Киев снова намекает, что готовится нанести удар по российской столице. На такие заявления Россия должна отреагировать как можно жестче, считает генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Ранее глава украинского СНБО Алексей Данилов сообщил, что у Украины имеется в арсенале тысячи БПЛА, способных наносить удары на расстоянии до 3 тыс км. Дополнительно свое заявление он сопроводил снимком Красной площади, на которой приземлился самолет Матиаса Руста, сообщает телеканал "360".

После этого в ГД был внесен законопроект, который может наделить силовые ведомства правом пресекать полеты любых беспилотных летательных аппаратов, пишет RT

Тем не менее, генерал Виктор Соболев считает, что в действительности настолько дальнобойного вооружения у Киева нет, поэтому и к угрозам относиться серьезно не стоит. При этом его возмущает, что после подобных заявлений со стороны Украины до сих пор не было нанесено ударов по Генштабу и офису Зеленского.

Военный подчеркнул, что даже если ВСУ смогут нанести удар по Москве, ответ будет разрушительным.

"Это будет последняя красная линия, и после этого наша страна будет действовать более решительно",

– подытожил он.

Источник: НСН ✓ Надежный источник
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