НАТО в панике: на Западе произошел опасный инцидент с ядерной бомбой

НАТО в панике: на Западе произошел опасный инцидент с ядерной бомбой
Фото: Федерация американских ученых (FAS)
О происшествии узнали случайно

Специалисты Федерации американских ученых бьют тревогу после недавней публикации с мероприятия на авиабазе Волкель в Нидерландах. Они заметили, что одна из американских ядерных бомб B61, судя по всему, получила серьезные повреждения.

Ученые отмечают, что не знают, когда именно была сделана публикация. И хотя официального подтверждения, что это произошло в Нидерландах нет, они полагают, что на снимке изображена реальная бомба, а не муляж.

Эксперты указали на изогнутую форму снаряда, которой быть не должно. Помимо необычной формы, один из хвостовых стабилизаторов также отсутствовал. Не исключено, что к этому могла привести авария на авиабазе, о которой не сообщали публично. 

Как правило, все инциденты с ядерным оружием на Западе хранят в строгой секретности. Если правдивость снимка подтвердится, то это станет первым задокументированным случаем подобной аварии в Европе. На этом фоне НАТО в панике, что утечка информации может привести к неблагоприятным последствиям.

Как указывается в отчете, авиабаза Волкель является одной из шести в ЕС, где ВВС США разместили в общей сложности около 100 ядерных бомб B61.

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
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