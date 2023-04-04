Половину Польши уничтожат: в России назвали условие

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Решение Владимира Путина разместить на территории Белоруссии ядерное оружие было своевременным и оправданным, считает политолог Алексей Дзерман. Он утверждает, что Минск давно был одной из мишеней для НАТО.
Эксперт заявил, что в случае ядерной войны можно быть уверенными – американцы точно стали бы наносить удары по территории Белоруссии. По крайней мере, такие планы были во времена "холодного противостояния", и он не думает, что за это время что-то изменилось.
При размещении ядерного оружия в республике все руководствуются простой логикой: никто не будет нападать на страну, если последует жесткий ответ.
"Риск нападения, риск ядерной войны, на мой взгляд, скорее снижается", – уверяет Дзермант.
По его словам, если на Западе все же начнут планировать нападение, то любую группировку НАТО теперь получится уничтожить одним ударом. В будущем это может грозить уничтожением половины Польши.
Политический эксперт Данила Гуреев утверждает, что размещение "Искандеров" в Белоруссии в первую очередь было сигналом для других государств – в их числе и Польша из-за своей агрессивной риторики, пояснил он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
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