Войска НАТО нанесли удар по Балтийскому флоту

Противник имеет тотальное преимущество в регионе

Вступление Финляндии в состав НАТО 4 апреля стало судьбоносной датой для России. Мало того, что теперь серьезно расширилась сухопутная граница страны с альянсом, так дополнительно теперь 80% побережья Балтийского моря находится под контролем Запада. Такое положение дел наносит серьезный удар по одному из старейших российских флотов – Балтийскому, считает политолог Сергей Ищенко.

В своей колонке для "Свободной прессы" он пишет, что Финляндия из нейтральной страны превратилась во врага России, который обладает большой военной мощью. Эксперт отмечает, что после 4 апреля российские военные могут плотно контролировать только 7% береговой линии, причем разорванной надвое между Кронштадтом и Балтийском. Полотно, которое все разделяет, позволяет врагу вести оттуда успешный обстрел.

"Это означает, что при серьезном обострении обстановки в этих водах о любом маневре корабельным составом и о его рассредоточении между двумя оставшимися военно-морскими базами нам придется забыть", – отметил он.

По словам Ищенко, выхода в открытое море для российских кораблей тоже не будет. Как пишет Общественная служба новостей, максимально возможный маневр – лишь в зоне "зонтика" российских ПВО.

Политолог указал, что военное преимущество НАТО в сравнении с Балтийским флотом тотальное. Он посоветовал сперва принять печальную реальность, а уже потом разрабатывать новую тактику. Ищенко утверждает, что де-факто Балтийского флота больше не существует и, возможно, самые важные корабли нужно увести подальше – например, к Черноморскому флоту. Там им найдут подходящую работу, сообщает Радио 1.