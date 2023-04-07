Неожиданная находка в советских МиГ-29 из Словении взбесила ВСУ

Украинцам не смогли передать российскую технику

Министр обороны Словакии Ярослав Най утверждает, что после решения передать Украине советские МиГ-29 в страну приехали украинские специалисты, чтобы осмотреть состояние самолетов. Увиденное их неприятно удивило, и теперь они винят Россию в намеренном саботаже.

Оказалось, что МиГи могли спокойно подниматься в воздух, но были совершенно непригодны для ведения боевых действий. По словам главы Минобороны, повредить технику могли российские специалисты, которые находились в Словакии до начала спецоперации.

"В двигателях самолета были детали, к которым имели доступ словацкие техники, а были детали, к которым имели доступ только российские техники. Дефекты появились только в тех частях, к которым обращались россияне", – рассказал он о неожиданной находке.

После этого власти страны обратились в полицию с требованием расследовать инцидент, однако доказать злонамеренные действия России не получилось.

Поломка влияла на длительность полетов советских МиГ – вместо 350 часов они могли находиться в воздухе лишь 70. После обнаружения дефектов Най заявил, что следы вредного российского вмешательства были обнаружены и в других местах, куда имели доступ специалисты из России.