Россия внезапно подняла Тихоокеанский флот после заявлений США

Москва готовится к открытым боям с американскими военными

Тихий океан, вероятно, станет местом столкновения России и США. На это указывают косвенные признаки подготовки российских и американских военных к боевым действиям, пишет "Репортер".

Все началось пару недель назад, когда бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей статье для прессы дал несколько советов будущему американскому лидеру по победе над Москвой и Пекином. Он посоветовал расширить присутствие военных НАТО в Тихоокеанском регионе и включить в свой состав еще три страны – Израиль, Японию и Австралию.

На это заявление обратили внимание в Кремле, где примерно в то же время резко подняли Тихоокеанский флот на проверку боеготовности. Ее основной целью назвали изучение способности военных быстро наращивать собственные силы для отражения атак противника. Результаты оказались неутешающими, поскольку сразу же после этого был уволен командующий флотом Сергей Авакянц.

Журналисты полагают, что противостояние начнется из-за ситуации с Тайванем. По их мнению, битва за остров все же состоится, а не ограничится угрожающими шагами. Это вынудит Россию и Китай объединиться, поскольку у Москвы тоже есть собственные интересы в регионе.