Новая техника уже готова к бою

Британское издание The Sun сообщило, что в зону проведения российской спецоперации было переброшено "секретное оружие Путина" – или другими словами "невидимые" роботы-танки Т-14. Журналисты напомнили, что, согласно официальным заявлениям, они способны уничтожать целые города за считанные минуты.

Британцы утверждают, что характеристики танков и правда впечатляют. У них есть необитаемая башня, с дальностью стрельбы в 8 км, а также специальное стелс-покрытие, которое делает их невиидимыми для вражеских радаров. Дополнительно установленные в Т-14 ультрафиолетовые детекторы способны мгновенно предупреждать о приближении огня, а 125-мм гладкоствольная пушка может стрелять со скоростью 100 выстрелов в минуту.

"Профессор искусственного интеллекта и робототехники Шеффилдского университета Ноэль Шарки предупредил, что огневая мощь танка может опустошить и опустошить наши города за считанные минуты", – указано в статье.

Журналисты напомнили, что решение о переброске техники в зону СВО было принято в преддверии предполагаемого наступления украинцев.