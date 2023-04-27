Найдена уязвимость американских военных самолетов

Даже если Вашингтон решится на поставку истребителей F-16 Украине, еще до прилета на место их может не стать. Военные эксперты, хорошо знакомые с техническими характеристиками самолетов, утверждают, что они настолько хрупкие, что для использования требуются специально оборудованные аэродромы.

В первую очередь все дело в воздухозаборнике под носом, который забирает практически весь воздух с земли. Эксперты отмечают, что в этом и заключается основное слабое место истребителей – они требуют очень чистых и хорошо обслуживаемых авиабаз, сообщает телеканал "360". Российские самолеты, напротив, предназначены для использования в более суровых условиях.

Специалисты полагают, что до официального объявления о поставках истребителей украинцы начнут приводить в порядок аэродромы. Это будет отлично видно на спутниковых снимках и быстро станет известно Москве, пишет "Свободная пресса". И если до сих пор Россия предпочитала не использовать свои ракеты для ударов по украинским аэродромам, считая это нецелесообразным, после этого военные могут передумать.

"Все авиабазы ​​Украины находятся в пределах досягаемости, потому что вся страна находится в пределах досягаемости российских баллистических и крылатых ракет", – заявил аналитик по воздушной войне британского аналитического центра RUSI Джастин Бронк.

Он отметил, что для полной ликвидации украинского флота F-16 ВС РФ потребуется небольшое количество снарядов – достаточно только запустить их прицельно по позиции, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".