Все пошло не по плану: армия США отказалась от современной техники

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Американская армия не будет внедрять в использование новейшие технологичные очки от Microsoft, как минимум, до июля 2025-го года. К этому времени ожидается, что в компании найдут способ поправить существующие изъяны у технологии.
Проблемы с очками появились после того, как солдаты стали жаловаться на тошноту, головокружение и усталость в глазах после носки, сообщает "Пятый канал". До этого Microsoft уже вносили изменения в конструкцию, которые, впрочем, не исправили эту ситуацию.
Всего США планируют потратить почти 22 млрд долларов на закупку 121 тыс устройств. Первые 20 усовершенствованных очков, собранных вручную, должны быть доставлены в период с июля по сентябрь, а вскоре после этого солдаты произведут первоначальную оценку, сообщили в армии.
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