Названа самая большая угроза для танков Leopard в зоне СВО

Названа самая большая угроза для танков Leopard в зоне СВО
Фото: Hannes P. Albert/dpa/www.globallookpress.com
Оружие подготовили специально для западной техники

Россия может уничтожить немецкие танки Leopard, которые ранее отправили для нужд ВСУ, тремя способами. Однако один из них представляет для техники самую большую угрозу, утверждает обозреватель Bild* Бьорн Стритцель.

В статье он заявил, что опасаться нужно российский противотанковых управляемых ракет, особенно более усовершенствованных, которые как раз предназначены для борьбы с современными боевыми танками.

"Насколько эффективно применение таких систем израильская армия убедилась во время ливанской войны 2006 года: террористическая организация "Хизбалла" применила там российские комплексы "Метис-М" ​​и смогла вывести из строя несколько израильских танков "Меркава"", – отметил журналист.

Другой способ – противотанковые мины, которые тоже стали эффективным методов борьбы с тяжелой техникой противика. Как отмечает телеканал "360", их могут маскировать вместе с противопехотными, чтобы не допустить разминирования.

И последний способ уничтожения "Леопардов" может заключаться в задействовании российских боевых танков, сообщает URA.RU.

*заблокирован на территории РФ
Источник: Bild* ✓ Надежный источник
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