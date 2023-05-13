Панически боятся: названа критическая угроза России странам НАТО

Панически боятся: названа критическая угроза России странам НАТО
Фото: www.unsplash.com
Альянсу нечем защищаться

С каждым днем ситуация на международной арене обостряется. Западные эксперты внимательно следят за достижениями нашей страны в сфере военного дела. Настоящий ужас у профильных американских спецов вызывает российский подводный флот.

Аналитики авторитетного зарубежного издания Newsweek отмечают, что Североатлантический альянс давно растерял возможности бороться с подводным противником. С завершением холодной войны тактика отражения ударов с субмарин фактически была предана забвению.

При этом сегодня подводный флот нашей страны представляет собой мощную ударную силу, которая может обрушиться на страны западной коалиции. При таком развитии событий шансы противника спастись весьма невысоки.  

"Противолодочные возможности НАТО атрофировались после окончания холодной войны", – указано в статье.

На сегодняшний день российские подлодки представляют критическую угрозу для стран западной военной коалиции. Если не принимать в расчет ядерное оружие, наши субмарины являются самой серьезной угрозой для НАТО.

Источник: Newsweek ✓ Надежный источник
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