Россия лишила Украину шанса использовать истребители F-16

Россия лишила Украину шанса использовать истребители F-16
Фото: Staff Sgt. Taylor Solberg/Keystone Press Agency/globallookpress.com
Военные ранее разбомбили все аэродромы в стране

Запад утверждает, что решение о передаче Украине американских истребителей принято, осталось только уточнить сроки. По словам Шольца, это произойдет довольно быстро – возможно, к осени. Однако чиновники в США выражают мнение, что поставить технику получится раньше.

Как украинские солдаты будут управлять F-16 – неизвестно. Ранее западные государства отказывались передавать истребители, ссылаясь на тяжелое обучение их эксплуатации. Военный эксперт Виктор Литовкин утверждает, что есть еще одна существенная проблема.

За все время спецоперации российские военные полностью уничтожили украинские аэродромы. Взлетно-посадочных площадок в хорошем состоянии практически не осталось. Дополнительно требуется хорошая инфраструктура и обслуживание западной техники.

"Нужны заводы с запчастями, заводы по очистке авиационного керосина и много-много чего ещё, чтобы самолёты F-16, да и любые другие, взлетали и садились на украинские аэродромы. Нет таких аэродромов на Украине, они все уничтожены",

– заключил специалист.

Источник: RT ✓ Надежный источник
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