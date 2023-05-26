"Бегут мурашки": новое оружие России напугало НАТО

США переживают из-за российских ракет

Британский журналист Гарри де Кетвилль утверждает, что страны Запада напуганы из-за возможностей действия российских гиперзвуковых ракет. Задействование такого вооружения в украинском конфликте может указывать на начало очередного этапа боевых действий, написал он в The Telegraph.

Обозреватель отметил, что сейчас в арсенале России стало больше подобного оружия. Для НАТО оно представляет серьезную опасность, поскольку сбить такие ракеты практически невозможно. И даже когда противнику удается разработать способы противодействия "Цирконам", российская сторона меняет конфигурации, затрудняя задачу врагу.

Кетвилль указал, что российский гиперзвук вызывает серьезную озабоченность у ВМС США – от возможностей "Цирконов" у них "по спине бегут мурашки", написал он.

"По мере развития гиперзвуковых технологий уничтожение такой ракеты может стать невозможным", – подытожил журналист.

