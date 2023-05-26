"Бегут мурашки": новое оружие России напугало НАТО

"Бегут мурашки": новое оружие России напугало НАТО
Фото: Cover Images/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
США переживают из-за российских ракет

Британский журналист Гарри де Кетвилль утверждает, что страны Запада напуганы из-за возможностей действия российских гиперзвуковых ракет. Задействование такого вооружения в украинском конфликте может указывать на начало очередного этапа боевых действий, написал он в The Telegraph.

Обозреватель отметил, что сейчас в арсенале России стало больше подобного оружия. Для НАТО оно представляет серьезную опасность, поскольку сбить такие ракеты практически невозможно. И даже когда противнику удается разработать способы противодействия "Цирконам", российская сторона меняет конфигурации, затрудняя задачу врагу.

Кетвилль указал, что российский гиперзвук вызывает серьезную озабоченность у ВМС США – от возможностей "Цирконов" у них "по спине бегут мурашки", написал он.

"По мере развития гиперзвуковых технологий уничтожение такой ракеты может стать невозможным", – подытожил журналист. 

Источник: The Telegraph ✓ Надежный источник
новости партнеров

Контрнаступления не будет: у ВСУ появились большие проблемы

Операцию могут сдвинуть на неопределенный срок

Евросоюз забился в панике из-за ядерного соглашения России и Белоруссии

Брюссель обвинил Москву в "агрессии"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей