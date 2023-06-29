Раскрыто местонахождение Суровикина после пропажи

Слухи об аресте пока не находят подтверждения

После субботы генерал Сергей Суровикин не появлялся в медийном пространстве. На этом фоне пошли слухи, что его арестовали из-за отказа выполнять приказы руководства при противодействии мятежу. Позже такие заявления стали делать и западные СМИ, ссылаясь на собственные источники, утверждая, что в данный момент военный находится в изоляторе в Лефортово. В Кремле эту информацию комментировать отказались.

Взять интервью по этому поводу удалось у дочери Суровикина, которая утверждает, что с ее отцом все хорошо – он находится на рабочем месте. Она напомнила, что генерал никогда не появлялся в СМИ каждый день.

Другие источники утверждают, что в данный момент военный продолжает пребывать в штабе ЮВО в Ростове-на-Дону.