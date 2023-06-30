На российские военные спутники совершили атаку

В произошедшем подозревают Украину

Система спутниковой связи, которая обслуживает нужды российских военных, была отключена в результате кибератаки поздно вечером в среду, 28 июня, и практически не работала в четверг, 29 июня, утверждает The Washington Post. По заявлению журналистов, произошедшем виднеется украинский след.

Эксперты по кибербезопасности утверждают, что оператор спутниковой системы "Дозор-Телепорт" переключил некоторых пользователей на наземные сети во время отключения. При этом три из четырех сетей не работали. Официального заявления об инциденте не было.

Злоумышленники заявили, что отправили на спутниковые терминалы вредоносное ПО, что вызвало трудности у экспертов по безопасности в получении доступа к терминалам.

"Несколько самопровозглашенных хактивистов атаковали веб-сайты и критическую инфраструктуру, но многие из них координируют свои действия с вооруженными силами или прикрывают их, согласно источникам, знакомым с их действиями", – говорится в статье.

При этом аналитики заявляют, что серьезного ущерба российской спутниковой системе это не нанесло.