Шойгу впервые высказался о мятеже в России

Шойгу впервые высказался о мятеже в России
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Министр сообщил о слаженных действиях армии

Глава Минобороны Сергей Шойгу впервые с 24 июня прокомментировал мятеж ЧВК "Вагнер". Ззаявление он сделал во время тематического селекторного совещания.

Министр заявил, что с 23 по 25 июня была предпринята "попытка дестабилизировать обстановку в России". При этом он отметил, что планы мятежников провалились из-за верности Вооруженных Сил России своей присяге и воинскому долгу.

Он также назвал произошедшее провокацией, подчеркнув, что на действия группировки российских войск это никак не повлияло. 

"Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи", – указал Шойгу.

Комментарий стал первым после урегулирования ситуации с ЧВК "Вагнер". До этого публичные заявления по этому поводу делали Владимир Путин и Александр Лукашенко.

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