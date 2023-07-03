Шойгу впервые высказался о мятеже в России

Министр сообщил о слаженных действиях армии

Глава Минобороны Сергей Шойгу впервые с 24 июня прокомментировал мятеж ЧВК "Вагнер". Ззаявление он сделал во время тематического селекторного совещания.

Министр заявил, что с 23 по 25 июня была предпринята "попытка дестабилизировать обстановку в России". При этом он отметил, что планы мятежников провалились из-за верности Вооруженных Сил России своей присяге и воинскому долгу.

Он также назвал произошедшее провокацией, подчеркнув, что на действия группировки российских войск это никак не повлияло.

"Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи", – указал Шойгу.

Комментарий стал первым после урегулирования ситуации с ЧВК "Вагнер". До этого публичные заявления по этому поводу делали Владимир Путин и Александр Лукашенко.