Источники сообщили об отстранении Герасимова

Источники сообщили об отстранении Герасимова
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Официальных указов об этом не было

Авторы Telegram-канала "Рыбарь" утверждают, что после мятежа ЧВК "Вагнер" в рядах Вооруженных Сил России начались масштабные чистки. Они обратили внимание, что с субботы 24 июня ничего не было слышно о "Генерале Армагеддоне" Суровикине, на фоне чего пошли слухи о его задержании и допросах из-за нерешительности при подавлении вагнеровцев. Также утверждается, что якобы от командования ходом СВО был отстранен глава Генштаба Валерий Герасимов.

Источники утверждают, что фактическое руководство на данный момент осуществляет командир ВДВ Михаил Теплинский. За Герасимовым сохраняется должность начальника Генштаба, но в действительности к вопросам российской спецоперации на Украине он отношения уже не имеет. Подтверждения этой информации, а также комментариев со стороны Кремля или Минобороны не было.

Изначально во время мятежа глава ЧВК Евгений Пригожин требовал отставки Герасимова и Шойгу, но, не увидев поддержки со стороны регулярной армии, согласился пойти с российской властью на компромисс. 

Источник: Telegram • Требует проверки
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