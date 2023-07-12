Китайская армия совершила массированный налет на Тайвань

С подобным остров еще не сталкивался

Военные самолеты Китая совершили самый крупнейший налет на Тайвань за последние три месяца. Каждый из полетов следовал за визитами на остров американских и канадских официальных лиц. Bloomberg сообщает, что целью подобных вылазок было намерение прощупать наиболее чувствительные зоны в регионе.

По данным на 12 июля, всего срединную линию в Тайваньском проливе или опознавательную зону ПВО пересекли 32 китайских самолета. Свои маневры они проводили совместно военно-морскими судами. Официальный Пекин утверждал, что произошедшее является совместными учениями.

В апреле армия Китая направила рекорное количество самолетов в сторону Тайваня – всего было зафиксировано 54 судна. Подобная мера стала ответом на визит Ненси Пэлоси в Тайбэй.

Последние вылазки последовали за заявлением вице-президента Тайваня Лай Чинг-тэ о том, что лидер острова с населением 23 миллиона человек должен когда-нибудь иметь возможность посетить Белый дом, как это делают высокопоставленные чиновники из Японии и Южной Кореи. Полеты китайских ВВС также осуществляются в связи с визитом на остров избранного президента Парагвая Сантьяго Пенья, который признал независимость Тайваня.

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс договорился совместно противостоять усилению военной мощи Китая, передает RT.