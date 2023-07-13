ЧВК "Вагнер" снова поехали в сторону Москвы: появилось видео

Бойцов отправили с южных регионов страны

В Сети опубликовали кадры, на которых зафиксировано передвижение большой колонны военных автомобилей по трассе М4 в сторону Москвы – они двигались в сопровождении полицейских. Военный корреспондент Александр Коц утверждает, что на видео показаны подразделения ЧВК "Вагнер".

По его мнению, боцы начали передислоцирование в рамках отправки в Белоруссию. На это косвенно указывают белорусские номера на некоторых машинах в колонне.

Ранее в пресс-службе президента РФ сообщили, что Владимир Путин после мятежа провел личную встречу с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Глава государства обсудил с ним события 24 июня и дальнейшую судьбу боевой группы.