ЧВК "Вагнер" снова поехали в сторону Москвы: появилось видео

ЧВК "Вагнер" снова поехали в сторону Москвы: появилось видео
Фото: Баранов Владимир/Globallook Press/www.globallookpress.com
Бойцов отправили с южных регионов страны

В Сети опубликовали кадры, на которых зафиксировано передвижение большой колонны военных автомобилей по трассе М4 в сторону Москвы – они двигались в сопровождении полицейских. Военный корреспондент Александр Коц утверждает, что на видео показаны подразделения ЧВК "Вагнер". 

По его мнению, боцы начали передислоцирование в рамках отправки в Белоруссию. На это косвенно указывают белорусские номера на некоторых машинах в колонне. 

Ранее в пресс-службе президента РФ сообщили, что Владимир Путин после мятежа провел личную встречу с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Глава государства обсудил с ним события 24 июня и дальнейшую судьбу боевой группы.

новости партнеров

“Короли оказались самозванцами”: Бурляев обрадовался отъезду звезд из России

Актер и писатель уверен, что обратно их уже никто не примет

Баталовы должны денег: неожиданный поворот в деле Цивина и Дрожжиной

В Москве прошло очередное заседание суда

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей