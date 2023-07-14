"Не существует": Путин высказался о будущем ЧВК "Вагнер"

Лидер предложил бойцам несколько вариантов дальнейшей службы

Владимир Путин поговорил с журналистом "Коммерсанта" Андреем Колесниковым, рассказав о недавней личной встрече с представителями ЧВК "Вагнер". Президент высказался о том, какое будущее есть у бойцов и самой группировки.

Во время беседы с командирами глава России подчеркнул – вагнеровцы достойно воевали в зоне СВО, хотя и то, что их втянули в мятеж, вызывает у него сожаление. При переговорах он рассказал им, какие существуют варианты дальнейшей службы после произошедшего, сообщает Общественная служба новостей.

Журналист поинтересовался, значит ли это то, что ЧВК сохранится как боевая единица. На это Путин отметил, что в этом вопросе есть некоторые юридические тонкости.

"Ну так ЧВК "Вагнер" не существует!У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! Такого юрлица нет", – воскликнул лидер, передает телеканал "360".

Президент подчеркнул, что это является отдельным вопросом, который связан с легализацией деятельности ЧВК в России, указывает URA.RU. И это необъодимо обсуждать в Госдуме и правительстве, но тема, по его выражению, непростая.

Владимир Путин рассказал, что предложил вагнеровцам остаться под руководством командира "Седой". Он отметил, что присутствующие на встрече командиры одобрительно кивали этой инициативе, но Пригожин заявил, что "ребяты не согласны". Других подробностей глава не привел.